В Юрмале больше нет мест в детских садах для украинских детей
Foto: Ukrinform

В детских садах Юрмалы закончились места, которые можно было бы предложить детям-беженцам с Украины, заявила в передаче TV3 "900 секунд" заместитель председателя Юрмальского самоуправления Рита Спроге.

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Во вторник количество беженцев в Юрмале достигло 760 человек. Это количество беженцев, зарегистрированных в муниципалитете, но всего их может быть около 1500 человек.

По словам Спроге, в Юрмале нет общежитий и других мест, где могли бы разместиться беженцы, поэтому самоуправление надеется в основном на отзывчивость жителей города.

Депутат рассказала, что мест в детских садах Юрмалы уже нет, в школах еще есть около 100 мест. Самоуправление рассматривает вопрос о том, как увеличить количество доступных мест в детских садах, например, высвободив помещения в одной из школ.

Вопрос о возможностях трудоустройства также важен, отметила депутат. Некоторые беженцы скоро надеются вернуться домой, другие хотят эмигрировать дальше в Европу, но ясно, что часть останется в Латвии, так как здесь они меньше сталкиваются с языковым барьером благодаря широкому использованию русского языка.

"Важно понимать, что мы как государство будем делать через 90 дней, потому что понятно, что за 90 дней эта ситуация не закончится, и украинцы готовы долго защищать свою страну в войне", — сказала Спроге, добавив, что государство должно разработать план дальнейших действий.

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