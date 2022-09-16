В Юрмале демонтируют ледовый холл из-за подорожания энергоресурсов
Foto: F64

Юрмальская городская дума приняла решение о демонтаже ледовой арены в Майори, сообщает самоуправление.

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В следующем году планируется разработать проект строительства спортивной площадки Майорской средней школы, которая будет располагаться на месте холла.

Большая спортивная площадка изначально проектировалась и строилась как школьный спортивный комплекс и была введена в эксплуатацию в 2008 году. Учитывая большую популярность хоккея, в конце того же года на спортивной площадке в Майори открыли каток.

Поскольку изначально здание не проектировалось как каток, уже в первые годы его эксплуатации были обнаружены существенные недостатки. На данный момент техническое состояние спортивной площадки не соответствует спортивно-тренировочному процессу, а обеспечивать замораживание льда становится все более финансово невыгодно, объясняет свое решение муниципалитет.

Создание спортивной площадки разгрузит и другую спортивную инфраструктуру Юрмалы, так как Юрмальская спортивная школа и Юрмальская футбольная школа также могли бы проводить там свои тренировки.

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