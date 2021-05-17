В Юрмале этим летом будет на одно официальное место для купания больше

Этим летом в Юрмале появится еще одно официальное место для купания, сообщается на сайте самоуправления.

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Министерство здравоохранения готовит поправки к постановлению Кабинета министров, чтобы предоставить статус официального месту купания на ул. Упмалас возле Лиелупе в Приедайне.

Новая зона купания уже включена в официальный контроль качества воды для купания.

С наступлением теплой погоды и купального сезона протяженность ухоженной пляжной зоны в Юрмале составляет 24 километра. Отдыхающих готовы принять 12 официальных мест для купания.

За безопасностью спасателей на пляже в купальный сезон с 15 мая по 15 сентября будут следить спасатели на семи

спасательных станциях и постах — Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Меллужи, Каугури и Яункемери.

Для инвалидов-колясочников оборудованы 14 выходов к морю, а в четырех местах обустроены расширенные, более удобные кабинки для переодевания — в Вайвари, Каугури, Яункемери и Яундубулты. Оборудовано для инвалидов и детей с ограниченными возможностями передвижения и место для купания в Дубулты.

Для удобства велосипедистов на 18 выходах к морю на юрмальских пляжах установлены новые велопарковки. Для детей оборудованы 23 площадки для активного отдыха на пляже и зоны отдыха у реки. Размещение летних кафе на пляже продолжается, некоторые террасы летних кафе уже открыты.