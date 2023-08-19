В Юрмале планируется построить 12-этажки прямо рядом с дюнами. Жители выступают против этой идеи

12-этажные жилые дома вместо пятиэтажек — такой план взволновал некоторых жителей Юрмалы, которые выступают против идеи по изменению городских ограничений на строительство с помощью локального плана. В Юрмальской думе отметили, что возражения горожан будут оценены, однако решение уже принято: запланированные изменения соответствуют недавно измененной стратегии развития города. Об этом сообщает LSM.lv.

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Выбитые окна, облупившийся фасад, забор вокруг территории — так какое-то время назад выглядел построенный более 50 лет назад санаторий, гостиница Rīgas līcis. Здание находится прямо рядом с дюнами.

Правда, часть местных жителей обеспокоены масштабом возможного проекта застройки. Победителем конкурса является архитектурная фирма из Нидерландов, которая предлагает проект Jūrmalas čiekuri. Он предусматривает не только реставрацию старой гостиницы, но и строительство семи 12-этажных жилых домов.

Хотя старая гостиница, построенная в советское время, имеет 10 этажей, актуальная планировка города в этой зоне допускает строительство лишь пятиэтажных зданий. Кроме того, на этой территории не предусмотрена жилая застройка. Поэтому был заказан план, который изменил бы территориальную планировку города и позволил превратить эту зону в многофункциональный квартал городской застройки.

С конца июля по этому локальному плану проходило общественное обсуждение, незадолго до окончания которого была организована очная встреча. Собравшиеся выразили обеспокоенность возможными изменениями пейзажа, а также значительным притоком людей, влияющим на движение транспорта и окружающую инфраструктуру.

Авторы нового плана подчеркнули, что основной план владельца — гостиница, а по многоквартирным домам решение еще не принято. Изменения условий строительства необходимы для того, чтобы можно было построить апарт-отель для туристов.

Руководитель отдела планирования территориального развития компании Metrum Мара Калване отметила, что для строительства апарт-отеля необходимо включить в локальный план код, который называется "строительство многоквартирных домов". Калване подтвердила, что это теоретически не помешает строительству многоквартирных зданий. "Но есть ограничение, их не может быть более 49%", — заявила Калване.

Жительница Юрмалы, бывшая судья Конституционного суда и политик Илма Чепане отметила, что похожий случай был констатирован в Асари.

"Есть один дом, который определен как гостиница, он находится у самого пляжа. Потом в интернете появилась информация о том, что продают как квартиры. Если можно сделать дачу кораблем, то здесь скажут, что все в интересах юрмалчан. Я думаю, что этот локальный план противоречит стратегии развития города", — заявила она.

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Чепане также подчеркнула, что локальный план может быть изменен только в случае, если он соответствует стратегии города. В думе заявили, что она недавно была изменена.

Глава отдела территориального планирования Юрмальской думы Илзе Карьюсе пояснила, что изменения были внесены в мае, они предусматривают "более эластичное использование города".

"Конечно, мы будем следить за тем, чтобы окончательное решение было приемлемо как для застройщиков территории, так и для местных жителей", — заявила Карьюсе, допустив, что будет разработан улучшенный вариант для локального плана.