В Юрмале повышены зарплаты руководителям учебных заведений и руководству города

В Юрмале с марта будет повышена зарплата руководителей учебных заведений, исполнительного директора и его заместителя. Такое решение приняла на этой неделе Юрмальская городская дума.

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Повышение зарплаты произведено в соответствии с новым Законом о компенсациях. В зависимости от количества учащихся в учебном заведении минимальная ставка зарплаты руководителей учебных заведений Юрмалы повышена с 250 до 289 евро, а вместо прежних 1250 до 1811 евро минимальная месячная ставка руководителей учебных заведений учреждений установлена ​​в размере от 1500 до 2100 евро.

В Юрмале действуют 27 муниципальных образовательных учреждений: 12 - дошкольных образовательных, 10 - основных и средних общеобразовательных, пять - образовательных профессиональной направленности и интересов.

В голосовании на повышение ставки для руководителей учебных заведений не участвовали депутаты Иева Таранда и Инесе Карклиня, которые являются директорами юрмальских школ.

Депутаты Юрмальской думы также проголосовали за повышение окладов исполнительному директору самоуправления и его заместителю – их оклады установлены в размере 4203 евро (ранее 2441 евро) и 3731 евро (ранее 2353 евро) соответственно.

Зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений определяется на основании представленной руководителем должностной инструкции, выполняемых обязанностей и ответственности. После этих поправок минимальная зарплата в дошкольных учреждениях составляет 662 евро – для помощников воспитателей дошкольных учреждений, что на 42 евро больше, чем раньше.

Перед заседанием совета депутаты местного самоуправления, избранные от Национального союза, устроили пикет у Юрмальской городской думы, призывая к повышению зарплаты работников дошкольных учреждений, так как в настоящее время она является одной из самых низких в Латвии.