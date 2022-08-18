В Юрмале родителям не нужно будет доплачивать за обеды школьников и детсадовцев
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В школах и детских садах Юрмалы родителям в новом учебном году не нужно будет доплачивать за обеды детей, сообщили агентству LETA в Юрмальской думе.

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Подорожание питания в новом учебном году будет покрываться из средств муниципального бюджета, постановила в четверг Юрмальская дума.

С учетом роста цен на продукты питания и других затрат с 1 сентября дума примерно на 20% увеличит плату за питание, которую покрывает самоуправление. Родителям за питание детей ничего не надо будет доплачивать, и в детских садах и школах оно по-прежнему будет бесплатным.

В 2022 году на бесплатные обеды в школах и детских садах в бюджете самоуправления было запланировано 1,75 млн евро, а с 1 сентября потребуется дополнительно 148 000 евро.

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