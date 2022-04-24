В Юрмале родителям не нужно будет доплачивать за питание детей в школах и детских садах, пообещал мэр города Гатис Трукснис. Об этом сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметили в самоуправлении, из-за роста цен на продукты питания и затрат на их доставку дорожает и питание в школах и детских садах. Отдельные самоуправления планируют, что покрывать удорожание придется родителям, но Юрмальская дума обещает, что такое решение приниматься не будет.

"В ситуации, когда у семей существенно выросли расходы на повседневные нужды и коммунальные услуги, мы продолжим оказывать поддержку, оплачивая питание в школах и детских садах из городского бюджета", - заверил Трукснис.

На обеды в школах и детских садах в бюджете юрмальского самоуправления в 2022 году запланировано 1,75 млн евро. Плата за питание для 1-4-х классов составляет 1,74 евро, для 5-12-х - 1,96 евро, в детских садах - 2,39 евро в день.

В условиях резкого роста цен на продукты питания и других расходов с 1 сентября необходимо увеличить плату за обеспечение питания, и необходимые дополнительные средства будут выделены из муниципального бюджета, поэтому в следующем учебном году в школах и детских садах Юрмалы питание останется бесплатным.

Как сообщалось, с 1 сентября этого года в Риге родителям учащихся 5-12-х классов придется, возможно, доплачивать за обед в школе по 1 евро в день, за трехразовое питание ребенка в детсаду — по 2 евро в день. Бесплатно питаться в образовательных учреждениях продолжат младшие школьники (1-4-й классы), а также дети из малобеспеченных, нуждающихся и многодетных семей.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце полагает, что введение родительской доплаты за школьное питание для обеспечения дополнительного финансирования является допустимым. По ее словам, введение таких взносов зависит от решений каждого муниципалитета, но такая ситуация возможна и родители детей должны это учитывать. Однако это не значит, что именно так и будет.