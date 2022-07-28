В Юрмале с 1 августа тариф на теплоэнергию повысится на 6%
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С 1 августа вступит в силу новый тариф на теплоэнергию SIA "Jūrmalas siltums", который был оценен и утвержден Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK). Таким образом, новый тариф на теплоэнергию в Юрмале составит 92,76 евро/МВтч, или на 6,5% выше, чем действующий.

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Стоимость природного газа и древесной щепы включена в стоимость тарифа на услуги по поставке теплоэнергии SIA "Jūrmalas siltums". В утвержденном тарифе 57% производимой тепловой энергии планируется производить с использованием древесной щепы, а 43% — с использованием природного газа. Повышение тарифов на теплэнергию в Юрмале связано с повышением цены на щепу, так как новый договор на поставку щепы был заключен путем проведения торгов.

"Такие изменения тарифов возможны, потому что SPRK предоставил продавцу разрешение самостоятельно устанавливать тарифы. Соответственно, коммерсант представляет их в SPRK для оценки, если стоимость покупаемой теплоэнергии и/или цена топлива изменяется при заключении нового договора на топливо. Выданное одновременно разрешение также означает, что, как только цена на топливо станет ниже той, которая включена в применимый тариф, коммерсант должен будет установить более низкий тариф", — объясняет Лига Куревска, директор Департамента энергетики SPRK.

Расчет и обоснование установленных (предложенных) тарифов в Юрмале на услуги по поставке теплоэнергии и обоснование предприятие "Jūrmalas siltumtīkli" предоставило в SPRK 29 июня. Комиссия по регулированию общественных услуг пришла к выводу, что новые тарифы обоснованы и соответствуют методологии.

Малообеспеченные и нуждающиеся лица могут получить материальную помощь для покрытия расходов на отопление, обратившись в социальную службу юрмальского самоуправления. Жильцы также могут обратиться к поставщику услуг (жители частных домов и многоквартирных домов, использующих прямые платежи) или к управляющему (жители многоквартирных домов, не использующие прямые платежи) с просьбой о возможности использования уравнительных платежей.

На 27 июля всего на рассмотрении в SPRK находится 24 завершенных тарифных проекта теплоснабжения в Латвии. Ставки утверждаются без учета налога на добавленную стоимость.

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