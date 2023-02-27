В Юрмале состоится съезд "Крестьянского сейма"

В пятницу, 3 марта, состоится съезд общества "Zemnieku saeima" ("Крестьянский сейм"), на котором члены организации будут ознакомлены с итогами 2022 года и приоритетами на этот год, говорится в опубликованной обществом информации.

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"Крестьянский сейм" сообщает, что во время съезда также состоятся выборы правления и председателя правления.

Кроме того, на конгрессе запланированы две дискуссии: "Зеленый курс — куда он нас ведет?" и "Скот на латвийских лугах".

В первой дискуссии о зеленом курсе примут участие министр сельского хозяйства Дидзис Шмитс, министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс, парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Карлис Шадурскис, а также председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш.

Участниками второй дискуссии станут исследователь Baltic Studies Centre Микелис Гривиньш, представитель ООО Mikaitas Айя Шнейдере, руководитель продуктовой марки Pļava Латвийского фонда природы Инга Муйжниеце и эксперт по животноводству, председатель правления общества скотоводов "Крестьянского сейма" Раймонд Яковицкис.

Мероприятие состоится в Булдурском техникуме.

"Крестьянский сейм" — неправительственная организация, основанная в 1999 году, членами которой являются латвийские сельскохозяйственные производители и садоводы. Цель организации — защищать интересы латвийских крестьян и укреплять их конкурентоспособность.