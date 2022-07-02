Согласно информации, предоставленной Юрмальским центром туристической информации, из-за продолжительного ветра с суши в субботу в 9 утра вода на пляжах в Булдури и Майори остыла до +12 градусов.

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Температура воды в Каугури в это время составляла +15 градусов.

В воскресенье вслед за приходом холодного атмосферного фронта ожидается северо-западный ветер, поэтому воздух станет холоднее, а температура морской воды в Юрмале и Риге, скорее всего, значительно повысится, прогнозируют синоптики.

Под действием берегового ветра на побережье часто наблюдается апвеллинг: верхний слой теплой воды сдувается с берега и взамен с глубины поднимается холодная вода.

Теплее вода на пляжах бывает во второй половине дня в солнечную погоду и вечером, когда ветер дует с моря или царит безветрие.

Апвеллинг чаще всего наблюдается весной и в первой половине лета, когда прогрелся только верхний слой воды. В конце лета и осенью это явление происходит только при длительном и сильном ветре с суши.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура у поверхности воды на основной части Рижского залива составляет +20…+24 градуса, более холодная вода в основном только на южном и западном побережьях залива.

В море у западного побережья Курземе, включая Лиепаю и Вентспилс, температура воды преимущественно колеблется у отметки +20 градусов.

В субботу в 10 утра температура воды в море составляла: +20 градусов в Вентспилсе, +18 градусов на мысе Колка, +14 градусов в Рое, +12 градусов в Мерсрагсе, +16 градусов в Даугавгриве, +22 градуса в Звейниекциемсе и +24 градуса в Салацгриве.

Вода в крупнейших реках и озерах прогрелась до +20…+26 градусов.

Спутниковые снимки показывают, что в центральной части Балтийского моря массово размножились сине-зеленые водоросли. На побережье Латвии они до сих пор не были замечены.

Рижское самоуправление сообщает, что на рижских пляжах на берегу залива вода остыла до +14…+15 градусов.

Температура воды в Даугавгриве, Вакарбулли оставляет +14, а в Вецаки +15 градусов. Еще несколько дней назад температура воды в этих местах для купания превышала +20 градусов.

Самая теплая вода в озере Бабелитис, где она прогрелась до +26 градусов. На Кипсале температура воды достигла +23 градусов, на Кишезере и в Румбуле она составляет +22 градуса, а на Луцавсале — +21 градус.