В Юрмале в этом году нет ни одного пляжа, отмеченного Синим флагом

В Юрмале в этом году нет ни одного пляжа Синего флага, так как из-за роста затрат самоуправление решило выйти из этой программы.

В прошлом году в Юрмале было восемь пляжей, отмеченных Синим флагом. С 2000 года город ежегодно получал данный экосертификат.

Если до сих пор затраты на участие в программе всех семи юрмальских пляжей составляли 700 евро, то с 2020 года плата повысилась примерно до 1200 евро за один Синий флаг. Самоуправление сочло эти расходы несоразмерными.

Получение сертификата Синего флага означает, что определенные места для купания соответствуют всем 33 международным критериям качества воды, управления окружающей средой, информации о среде, стандартам удобств и услуг.

В то же время Юрмальская дума заверяет, что все качественные стандарты на пляжах будут обеспечены. В Юрмале 12 официальных мест для купания, 11 из них — морские пляжи, одно расположено на берегу реки Лиелупе.

На пяти спасательных станциях Юрмалы будут трудиться 36 спасателей.

В этом сезоне в Латвии Синий флаг получили 13 пляжей и одна яхтенная гавань.