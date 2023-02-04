В Юрмале, Валмиере и Икшкиле снизятся тарифы на тепло

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) провела оценку и рассмотрела окончательные тарифы на тепловую энергию от SIA "Jūrmalas siltums", SIA "Ikšķiles māja" и SIA "Valmieras ūdes", а также производственный тариф от SIA "Valmieras Piens". Тарифы на тепло в Юрмале и Икшкиле снизятся с 1 марта, а в Валмиере - с 15 февраля.

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Тариф на теплоэнергию в Юрмале

С 1 марта этого года тариф на тепловую энергию в Юрмале составит 149,35 евро/МВтч -

вместо нынешних 225,62 евро/МВтч (будет на 33,8% ниже).

Новый тариф будет действовать до 30 июня этого года, а с 1 июля тариф еще немного снизится - 148,49 евро/МВтч.

Снижение тарифа в Юрмале связано с заключением нового договора на поставки газа в тот момент, когда рыночная цена была ниже действующего тарифа. Затраты на топливо, включенные в тариф, составляют наибольшую часть от общих затрат — 77,7%.

Пользователи продолжат получать поддержку от государства, еслио тариф превышает порог в 68 евро/МВтч. Соответственно, плата за поставленную теплоэнергию с господдержкой составит 108,68 евро/МВтч.

Тариф на теплоэнергию в Икшкиле

С 1 марта тариф на тепло для пользователей в Икшкиле составит 196,45 евро/МВтч, что на 3,4% ниже действующего тарифа. Снижение тарифо, связано со снижением цены природного газа на бирже. В случае SIA "Ikšķile māja" это четвертое снижение тарифа, так как рынок относительно быстро изменяется цена на природный газ.

Расходы на топливо включены в тариф и составляют наибольшую часть общих затрат - 91,4%. Пользователи продолжат получать помощь от государства, поскольку размер тарифа превышает самый высокий размер помощи, установленный порог в 150 евро/МВтч.

Соответственно, плата за поставленную тепловую энергию с господдержкой составит 113,65 евро/МВтч.

Тариф на теплэнергию в Валмиере

С 15 февраля тариф на тепловую энергию в Валмиере снизится на 5% и составит 131,25 евро/МВтч. Снижение тарифа связано со снижением затрат на закупку. SIA "Valmieras ūdens" закупает теплоэнергию у трех производители тепловой энергии, в том числе АО "Valmieras piens", для которого тариф снижен на 18,6% на производство энергии — до 169,67 евро/МВтч.

Стоимость покупной теплоэнергии включена в тариф коммерсанта и составляет наибольшую часть общих затрат — 91,4%. Пользователи продолжат получать помощь от государства, если тариф превышает порог в 68 евро/МВтч. Соответственно, плата за тепло с господдержкой составит 99,63 евро/МВтч.

В течение года тариф для одного торговца может меняться несколько раз — на уменьшение или увеличение — в зависимости от ситуации на рынке топлива. При тарифах на теплоэнергию до 150 евро/МВтч государство компенсирует 50% тарифа, что превышает установленный порог в 68 евро/МВтч. Если тариф превышает 150 евро/МВтч, то государство компенсирует 90%.

Указанную (предлагаемую) услугу по поставке теплоэнергии фирма SIA "Jūrmalas siltums" предоставила 6 января, SIA "Valmieras siltums и АО "Valmieras piens" — 10 января, а SIA "Ikšķiles māja" - 19 января.

В целом на рассмотрении комиссии находится более 25 проектов теплоснабжения (по состоянию на 2 февраля) тарифных проектов в Латвии. В феврале ожидаются изменения тарифов и в других самоуправлениях.