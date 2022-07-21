В Юрмале вода прогрелась до +21 градуса

В четверг около 11.00 вода в Юрмале прогрелась до + 20 градусов в Булдури и Каугури и до +21 градуса в Майори.

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На Рижских официальных пляжах температура воды с утра составляла +18..+19 градусов, на Кипсале — +20 градусов, в Бабелите — еще на градус больше.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, морская вода на большей части побережья, а также в большинстве рек и озер составляет +18..+21 градусов.