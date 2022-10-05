В Юрмале за обеды школьников продолжит платить самоуправление

Семьи воспитанников школ и детских садов Юрмальского самоуправления не должны будут платить за обеды в учебных заведениях – как и прежде, расходы будет покрывать Юрмальская дума из бюджета самоуправления. Поддержка распространяется на тех детей, которые получают образование в юрмальских учебных заведениях. Всего в школах и детских садах Юрмалы обучается около 6500 детей.

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Предполагается, что в этом учебном году сумма платы за питание увеличится примерно на 20%, и это подорожание муниципалитет также покроет из своего бюджета. Родители не должны будут ничего доплачивать за питание своих детей, а в следующем учебном году в детских садах и школах Юрмалы еда также будет бесплатной для всех детей.

"Готовясь к осенне-зимнему сезону, когда, как известно, у всех семей значительно увеличатся ежедневные расходы, мы еще летом приняли решение продолжить предоставлять муниципальную поддержку в полном объеме в юрмальских школах и детских садах", — подчеркивает председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис.

Изначально на бесплатные обеды в школах и детских садах в муниципальном бюджете на 2022 год планировалось выделить 1,75 млн евро, увеличение расходов с 1 сентября потребует дополнительных 148 тысяч евро.

С 1 сентября стоимость одного дня в образовательных учреждениях, где питание предоставляется поставщиком услуг, составит 2,64 евро в день в детских садах, 2,15 евро за обед в 1-4 классах и 2,44 евро за обед в 5-12 классах. Ранее стоимость питания в детских садах составляла 2,39 евро в день, обеда для 1-4 классов — 1,74 евро, а обеда для 5-12 классов — 1,96 евро.