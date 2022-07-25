В Юрмале закроют две библиотеки и выбросят до 17 000 книг: жители возмущены решением городской думы

Жители Юрмалы возмущены решением самоуправления сократить количество муниципальных библиотек. В частности, большой резонанс в социальных сетях вызвала позиция Юрмальской думы закрыть здание в Булдури, которым пользуются более 1300 читателей. Библиотеку предполагается перевезти в Дубулты. В свою очередь, с осени планируется ликвидировать в Асари. Учреждениям, возможно, придется выбросить до 17 000 книг, чтобы реорганизовать библиотеки. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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При входе в почти 50-летнее здание библиотеки Булдури открывается печальное зрелище. Во многих больших черных сумках лежат книги, от которых библиотека вынуждена отказаться. Их уже 4000, но судьба еще 10 000 неясна. Многие посетители библиотеки возмущены решением местных властей перенести книгохранилище в центральную городскую библиотеку в Дубулты.

Планы Юрмальской думы вызвали большой резонанс в соцсети Facebook, где пользователи более 1000 раз поделились публикацией местной жительницы о сохранении библиотеки на нынешнем месте. Она призывает жителей Булдури и других районов Юрмалы подписаться против решения муниципалитета. Как подтвердила Латвийскому радио директор библиотеки Инара Ратниеце, уже проголосовало 500 человек.

"Необходимо найти возможность сразу же переехать на доступное место в этом районе [Булдури], пусть даже и временное. Если есть финансовые трудности, это время нужно просто переждать в имеющихся помещениях, поскольку это здание было построено специально для библиотеки", — указала Ратниеце.

Юрмалчане также недовольны планами в отношении библиотеки в Асари, которую муниципалитет планирует ликвидировать уже в сентябре. Руководство библиотеки указало, что самоуправлению следует найти альтернативу закрытию книгохранилища. От более подробных комментариев учреждение отказалось.

Новая руководительница Юрмальской Центральной библиотеки Мара Екабсоне, у которой сейчас идет испытательной срок, обязуется найти компромисс между желаниями жителей и позицией местных властей. Она сообщила, что часть книг из обеих библиотек будет перевезена в Дубулты. Однако до 17 000 экземпляров, скорее всего, придется ликвидировать.

"Других вариантов на данный момент действительно нет. Поэтому библиотека будет перенесена. Мы интенсивно работаем над тем, чтобы как можно скорее найти другое помещение для Булдурской библиотеки, поскольку в этом районе должна быть библиотека. Иначе эта услуга будет недоступна для людей", — заявила Екабсоне.

Екабсоне собирается организовать новую библиотеку в Булдури в течение двух лет. В свою очередь, в здании Асарской библиотеки могла бы разместиться организация, которая занимается размещением украинских беженцев.

В Юрмальской думе пояснили, что самоуправление сокращает количество библиотек, поскольку здания в Булдури и Асари находятся в плохом состоянии. Кроме того, предстоящий отопительный сезон станет большим испытанием для муниципалитета, поэтому дума вынуждена реорганизовать учреждения. Несмотря на то, что руководство Булдурской библиотеки утверждает, что зданию требуется только косметический ремонт, а жители района готовы пожертвовать деньги, чтобы пережить отопительный сезон, дума все равно планирует реализовать задуманный план.