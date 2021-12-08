В Юрмале запрещено выходить на лед водоемов, выяснило агентство LETA в самоуправлении.

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С учетом замеров толщины льда и гидрометеорологических прогнозов на административной территории Юрмалы установлен период повышенной опасности на льду водоемов и запрет нахождения на льду водоемов, в том числе Рижского залива.

Государственная пожарно-спасательная служба и спасательная служба Юрмальской муниципальной полиции призывают к осторожности в то время, когда на водоемах образуется слой льда. Он еще тонкий, поэтому находиться на льду водоемов опасно.

Самоуправление напоминает, что ледовый слой на водоемах формируется неравномерно. У берегов он толще, посреди водоема может быть тонким, но у людей часто создается ошибочное впечатление, что лед крепкий.

Как сообщалось ранее, с 3 декабря запрещено находиться на льду водоемов и прибрежных вод на административной территории Риги.

Период повышенной опасности на льду Рижских водоемов определен распоряжением исполнительного директора Рижской думы. Выполнение этого распоряжения контролируется муниципальной полицией.

Ответственность за нахождение на льду предусмотрена законом об административных наказаниях. За нарушение закона предусмотрено предупреждение или штраф размером до 100 евро.