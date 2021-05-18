В занятиях на свежем воздухе в одной группе смогут участвовать до 20 человек
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В занятиях на свежем воздухе, в том числе спортивных, вместо прежних 10 человек в одной группе теперь смогут участвовать до 20 человек, постановил Кабинет министров.

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Как отмечает Министерство образования и науки, на улице происходит естественная циркуляция воздуха, а также проще соблюдать дистанцию, поэтому тренировки и занятия не создают повышенного риска заболевания даже в группе более 10 человек.

При этом, учитывая среднее количество учеников в классе - 20 человек, программу обучения можно будет осуществлять без разделения класса на отдельные группы. В настоящее время правила предусматривают, что не более 10 человек собираются в одной группе для занятий спортом на свежем воздухе.

В целях содействия вовлечению детей и молодежи в организованные спортивные мероприятия на свежем воздухе, а также с учетом того факта, что средний размер учебно-тренировочной группы по спортивным программам составляет 15 школьников, правительство постановило, что в одной группе может быть до 20 человек, оставив остальные условия для тренировок на свежем воздухе без изменений.

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LETA

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LETA

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