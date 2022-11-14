В западной части Латвии обледенели дороги: движение затруднено

Утром в понедельник, 14 ноября, из-за обледенения местами в западной части страны затруднено движение транспорта, скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi (LVC).

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На главных дорогах страны затруднено движение на участках Лиепайского шоссе (A9) от перекрестка Апшупе до Аннениеки и от Блидене до Скрунды, а также на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до Вентспилса.

На региональных автодорогах движение затруднено в окрестностях Салдуса, Талси и Тукумса.

Водителям следует быть особенно осторожными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.