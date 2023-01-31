В западной и центральной частях страны повышается уровень воды в реках

Под влиянием осадков в западной и центральной частях Латвии повышается уровень воды в реках, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В Барте и Дурбе уровень воды за последние сутки поднялся на метр, с меньшей интенсивностью он также поднимался в других реках Курземе, кроме того, начался подъем уровня воды в некоторых реках Земгале и Видземе.

В Даугаве, в том числе у Екабпилса и Зельки, продолжается понижение уровня воды. Продолжает падать уровень воды в Айвиексте возле Лубаны и в Гауе у Валмиеры. В восточной части Латвии уровень воды в большинстве рек незначительно колеблется.

На некоторых реках Латгале и Видземе сохраняется ледяной покров, местами встречаются редкие скопления шуги и снега. Реки Курземе и Земгале свободны ото льда.

Согласно прогнозам, в эти выходные и на следующей неделе ожидается похолодание, на реках будет образовываться лед и происходить движение шуги, более интенсивными эти процессы будут в восточной части страны.