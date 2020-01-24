В здание СГБ уже вложены миллионы: спецслужба не будет искать новое место

С 2017 года государство вложило в проект нового здания Службы госдоходов на Тейке несколько миллионов евро. Кроме того, в распоряжении ГАО Valsts nekustamie īpašumi нет других участков земли, отвечающих требованиям СГБ, поэтому спецслужба не рассматривает варианты переноса проекта в другое место.

Заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус в четверг встретился с руководством общественных организаций, которые выступают за обустройство парка на месте бывшего велотрека "Марс". "СГБ понимает и уважает стремление общественности улучшать городскую среду, но в этой сложной ситуации трудно найти благоприятное для всех решение. Обязанность СГБ — действовать в соответствии с интересами национальной безопасности", — говорится в сообщении СГБ для прессы.

СГБ также отмечает, что решение о возведении здания по адресу Бривибас гатве 207 было принято в 2017 году, и с тех пор проведено инженерно-геологическое исследование территории, разработан проект и начато сотрудничество со стройнадзором, а также проведены другие подготовительные работы стоимостью в несколько миллионов евро. В случае переноса проекта в другое место весь этот этап пришлось бы начинать с нуля, что привело бы к значительному подорожанию проекта.

Стоимость проекта, по неофициальной информации СМИ, может составлять от 30 до 50 млн евро. Официальных данных по этому вопросу нет, поскольку информация носит секретный характер.

Решение о строительстве нового здания для СГБ (на тот момент — Полиции безопасности) было принято правительством Латвии в 2008 году, однако из-за финансового кризиса проект был отложен. Новое решение построить здание на улице Бривибас было принято 3 августа 2017 года. До сих пор информация о строительстве здания для СГБ не публиковалась, поскольку была секретной. С учетом общественного интереса к обустройству территории на улице Бривибас 207 СГБ приняла решение снять гриф секретности с части информации о проекте.

СГБ отмечает, что в данный момент структуры спецслужбы размещены в нескольких зданиях, и служебные помещения в них устарели. "С учетом развития технологий и новым вызовам безопасности, нынешние помещения СГБ в ближайшем будущем перестанут соответствовать нуждам СГБ как страны-члена НАТО и ЕС", — отмечает в своем заявлении спецслужба.

Идею разбить на этой территории парк поддерживают общественные организации — Общество жителей Тейки и движение Vefresh, а также Рижская дума. Авторы поданной в Сейм инициативы отмечают, что бывший велотрек "Марс" — единственное место в окрестностях Тейки, где можно с минимальным вложением средств разбить парк. Мэр Риги Олег Буров ранее заявил DELFI, что Рижская дума готова взять эту территорию в собственность, разработать проект по ее благоустройству и вложиться в создание парка. "Рижская дума уже давно смотрит на это место, потому что это на самом деле 8000 квадратных метров, кусок земли с деревьями, где можно сделать зеленую зону без больших вложений", — сказал Буров.