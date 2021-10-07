В здравоохранении объявлена чрезвычайная ситуация

В четверг Государственная оперативная медицинская комиссия постановила объявить чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения, сообщил агентству LETA министр здравоохранения. Это означает, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с Covid-19, и другим острым пациентам.

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"Мы обсуждали различные варианты действий, в том числе просьбу о международной помощи. Когда в интенсивной терапии заканчиваются ресурсы, в краткосрочной перспективе ничего исправить уже невозможно. Анестезиологов столько, сколько есть, медсестер тоже. Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать", — ранее заявил Павлютс.

Он отметил, что нет недостатка в машинах неотложной помощи, но проблема в том, что они стоят в очередях возле приемных отделений больниц и в это время не могут принимать другие вызовы.

Как сообщалось ранее, в среду руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле призвала объявить чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, так как больницы не в состоянии принять всех пациентов из-за увеличивающегося потока больных "Covid-19".

В среду вечером СНМП заявила, что в дальнейшем будет более тщательно рассматривать поступающие по телефону 113 вызовы, чтобы обеспечить неотложную помощь в основном тем людям, которые находятся в состоянии, угрожающем жизни.