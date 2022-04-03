В Земессардзе за месяц войны в Украине записались 2200 добровольцев

Планы обороны Латвии предусматривают, что в армии должно быть 12 тысяч бойцов земессардзе. До последнего времени их количество не превышало 8 тысяч, но вторжение России в Украину вызвало беспрецедентный интерес к службе в Земессардзе, сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

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С начала войны в Украине заявки на вступление в Земессардзе подали 2200 добровольцев. Это больше, чем обычно в среднем за два года (суммарно). Высокая отзывчивость стала проблемой для системы набора и обучения Земессардзе.

"Подготовленные в военном отношении граждане, готовые немедленно взяться за оружие и защитить свою страну в случае вторжения, - это крупная сила, помимо гарантий НАТО, которая могла бы удержать Россию от вторжения. Или заставить заплатить дорогой ценой, если российская армия перейдет границу Латвии. Именно по этим причинам сотни людей, даже далекие от армейских дел люди, решили вступить в Земессардзе", - полагает сценарист и режиссер, преподаватель Латвийской академии культуры Иво Бриедис.

"Это акт, который может немного изменить положение очень неактивных людей в нашей стране. Участие общественности в Латвии очень низкое: у нас самый низкий показатель в Евросоюзе. Такой вот пережиток советского времени, когда все взвалили на плечи правительства, а потом могут сидеть в доме и ничего не делать", - сказал Бриедис.

Кинорежиссер не считает особым подвигом или испытанием свое поступление в Земессардзе: "я еще не вступил, а только записался. Возьмут ли меня туда — большой вопрос. И годы не те, и не бегун я, тяжеловес".

А вот сценарист и режиссер Нормундс Пуцис уже принял присягу. Он думал о вступлении в Земессардзе еще с 2014 года.

"После нынешнего неожиданного нападения на Украину я понял, что другого выхода нет. Я не хочу быть просто необученным гражданским лицом. Я хочу защитить эту землю, людей, не допустить такого насилия, того зла, которое сейчас происходит в Украине. По крайней мере, хочу внести свой вклад во все это. Понимаю, что это очень серьезное обучение, и чтобы оно было действительно полезным, нужно проделать большую работу. Готов потратить время, чтобы пройти обучение", - отметил Пуцис.

Командующий Национальной гвардией, бригадный генерал Эгилс Лещинскис заявил, что "территориальные силы Украины не были официально созданы до лета прошлого года. Поэтому мы можем только восхищаться и ценить то, как многого они добились за короткое время".

"После вторжения России в Украину в Земессардзе стало поступать все больше заявлений о поступлении на службу. За первую неделю заявки подали 650 человек, а сейчас их число уже превышает две тысячи. Мы не были готовы к такому наплыву добровольцев. Закон предусматривает, что все медицинские осмотры для бойцов земессардзе бесплатны. Контракты с медицинскими учреждениями заключает Земессардзе, при этом до сих пор договор на заключение от нарколога и психиатра у нас действовал только с Государственным центром психиатрии и наркологии, и теперь там не справляются с такой нагрузкой".

Заведующая амбулаторно-консультационным отделением службы психиатрической помощи Диана Неперте, в свою очередь, замечает, что "прежде мы публиковали заключения два раза в неделю. Теперь мы удвоили все наши услуги. Интенсивность действительно сильно возросла. Мы вышли на максимум своих возможностей, ведь мы должны обеспечивать еще основную свою работу - лечение пациентов. Следовательно, у всех врачей есть своя работа, а давать заключения — дополнительная нагрузка. К сожалению, в этой ситуации пострадали также и врачи, поскольку один из сотрудников постоянно отсутствует. Сколько можем, столько и делаем".

Выделяя по 15 минут на каждого потенциального бойца земессардзе, центр психиатрии и наркологии может выдавать по 80 заключений в неделю. Во избежание перегруженности работы психиатров, руководство Земессардзе заключило договоры с другими медучреждениями. Будущие бойцы теперь смогут пройти обследование в больнице Ģintermuiža в Елгаве или в рижском "Veselības centrā 4". Записаться на прием можно уже через неделю.

Система подготовки земессардзе сталкивается и с другой серьезной проблемой: за короткий срок требуется обучить беспрецедентное количество добровольцев. Первый 21-дневный тренинг запланирован на апрель.

Командующий Земессардзе Лещинскис заверяет: "У нас еще есть время. Пока медосмотры продвигаются вперед, части готовятся, меняют свои календари как для батальонов, так и для бригад в целом. Мы приспосабливаемся к способностям людей, и, думаю, сможем поддерживать эту ситуацию на нормальном уровне". Бригадный генерал обещает, что молодые земессардзе, прошедшие обучение и принявшие присягу, будут сразу обеспечены обмундированием, обувью и оружием: сервис к этому готов.

План минобороны Латвии предусматривает, что к 2027 году необходимо привлечь 12 000 добровольцев. Цель на 2024 год — 10 тысяч активных земессардзе, тогда как их численность в течение многих лет колеблется около 8000 человек.

"Мы анализируем причины, по которым люди увольняются в запас. Наиболее частый их ответ - не совместимость с личной жизнью. Мы не считаем этих людей пропавшими без вести. Потому что гражданин Латвии, прошедший военную подготовку, становится солдатом запаса. И он доступен нам в кризис, в ситуации войны. Он умеет обращаться с оружием и может внести свой вклад в оборону страны. Таким образом, обучение земессардзе не является пустой тратой ресурсов", - заявил Лещинскис.

По его словам, Земессардзе нужны разные специалисты, и требования к ним различные. Врачи, компьютерщики или водители не обязательно должны быть такими же спортивными, как солдаты. По его мнению, с 2014 года состав добровольцев Земессардзе стал гораздо более мотивированным.

"Давайте посмотрим на пример Украины, и мы поймем, какие люди будут готовы защищать страну. Именно потому, что с нами НАТО, мы должны убедиться, что сами защищаем нашу страну. А кто это сделает, если не мы? Призываю каждого гражданина Латвии посмотреть, чем он может быть полезен при обороне страны", - говорит Лещинскис.