В жару жители усиленно сообщают о неприятных запахах, однако большая часть жалоб — не подтверждается

По наблюдениям Государственной службы среды, в жаркую и особенно безветренную погоду жители начинают жаловаться на неприятные запахи. В июне и июле служба получила 243 жалобы, но после проверок выяснилось, что основания для беспокойства были только в 18 случаях. Шесть из 18 подтверженных случаев связаны с грязевым полем станции биологической очистки Daugavgrīva предприятия Rīgas ūdens в Юрмале, в Варнюкрогсе.

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Неприятные запахи, отмечает Государственная служба среда — это фактор очень субъективный. Обоняние у людей разное. Так в реальной жизни примерно две трети людей ощущают запахи нормально, каждый шестой — очень чувствителен к запахам, а еще каждый шестой — сравнительно не чувствителен. Ограничения, зафиксированные в нормативных актах, ориентирована на хорошее самочувствие большинства — двух третей жителей со стандартным обонянием.

Государственная службы среды также указывает на то, что любая деятельность, связанная с загрязнением, оказывает влияние на окружающую среду — в том числе, может ощущаться кратковременный запах. Однако, в этих случаях, как показали проведенные проверки, если предприятие соблюдает требования, такой кратковременный запах не признается неприятным.

Орошение органическими удобрениями сельскохозяйственных угодий может вызвать временный неприятный запах, но такая деятельность не считается нарушением, если соблюдены экологические требования. Чтобы запахи от навоза и другой органики доставляли жителям все же минимум дискомфорта, удобрять сельскозяйственные земли разрешено по будням, но запрещено в выходные и праздничные дни. Если есть подозрение на использование несоответствующим образом навоза, навозной жижи и других удобрений, необходимо сообщать об этом в Государственную службу среды по телефону 67550944.

Одновременно Государственная служба среды обращает внимание на то, что при сохранении высокой температуры воздуха и слабого ветра, повышается риск, что деятельность любого предприятия, при несоблюдении экологических норм, может вызвать значительное негативное влияние на окружающую среду. Например, выброс даже небольшого объема неочищенных промышленных стоков в окружающую среду может привести к удушью рыб из-за снижения уровня воды в водоемах. А ненадлежащее обращение с отходами может увеличить риск возникновения пожара.

В случаях, когда наблюдается длительный, сильный, неприятный запах и в иных ситуацих, требующих вмешательства контролирующих экологическую обстановку учреждений, нужно звонить на единый круглосуточный телефон Государственной службы среды — 26338800.