В женской тюрьме из-за Covid-19 объявлен карантин

В связи с рисками заболеваемости Covid-19 в Ильгюциемской (женской) тюрьме объявлен карантин. В Управлении мест заключения (УМЗ) пояснили, что он продлится с 22 февраля до 1 марта.

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Это распоряжение УМЗ согласовало с Министерством здравоохранения.

В результате тестирования в Ильгюциемской тюрьме выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Для координации карантинных мероприятий в Управлении мест заключения создана специальная комиссия.

Ранее уже сообщалось, что карантин был объявлен и в других тюрьмах Латвии: в Олайнской тюрьме — до 28 февраля, в Валмиерской тюрьме — до 4 марта, в Цессиском исправительном учреждении для несовершеннолетних — до 8 марта.