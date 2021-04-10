В жилых домах Латвии разрешат устанавливать пандусы и подъемники без письменного разрешения соседей

Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону о квартирной собственности, предусматривающие право хозяев квартир на проведение реконструкции мест общего пользования для обеспечения доступности среды без согласования с соседями.

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Это допустимо в тех случаях, когда необходимо установить, например, подъемник или пандус в подъезде. При этом должны соблюдаться требования нормативных актов в сфере строительства.

Представитель подавшей поправки партии "Для развития/За!" Ласма Биндере пояснила, что в настоящее время для установки подъемника в подъезде многоквартирного дома человек с ограниченной подвижностью должен получить согласие по меньшей мере 75% собственников квартир.

Даже если человеку, который передвигается в инвалидной коляске, удается получить финансирование от самоуправления и разрешение от стройуправы, соседи часто не поддерживают строительство пандуса, считая, что он испортит фасад дома, отметила депутат Даце Рукшане-Шчипчинска.

Сейму еще предстоит рассмотреть эти поправки в последнем чтении.