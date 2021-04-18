В живой очереди на получение вакцины от Covid-19 в Даугавпилсе — около 100 человек

Утром воскресенья в живой очереди на получение вакцины от Covid-19 в Даугавпилсе ждет около 100 человек, сообщила агентству LETA координатор Даугавпилсского центра массовой вакцинации Дина Хубларова-Покшане.

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По ее словам, утром воскресенья в очереди на получение вакцины примерно столько же людей, сколько было в субботу.

Центр вакцинации в Даугавпилсе сегодня будет работать до 17:00, но может закончить работу раньше, если все доступные вакцины будут использованы.

По информации бюро вакцинации, в воскресенье в Даугавпилсском центре вакцинации доступно менее 300 доз вакцины AstraZeneca.

Даугавпилсский центр вакцинации находится в спортивном комплексе бывшей пятой средней школы, на ул. Парадес, 7.