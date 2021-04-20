В живущей без мэра Дундаге все депутаты оппозиции решили сложить мандаты
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Все депутаты, представляющие оппозицию в самоуправлении думы Дундагского края, приняли решение сложить свои мандаты, сообщает LETA со ссылкой на представителя политического объединения "Будем работать вместе!" Андру Гриване.

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Дундага живет без местного формального правления уже с января этого года, когда мэр края Алдис Фелтс и его заместитель Янис Мауриньш (оба — от партии "Нашим людям") покинули посты. Эта партия в думе располагает пятью из девяти депутатских мест, то есть может единолично принимать решения. В итоге "Нашим людям" не выбирает нового мэра, но и не дает оппозиции сделать это.

Оппозиция решила демонстративно отказаться от полномочий, так как они по сути не дают возможности как-либо влиять на ситуацию в самоуправлении. Другие кандидаты от партии "Будем работать вместе!" подписали бумаги о том, что не будут занимать освободившиеся места.

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