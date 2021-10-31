В зимнем расписании аэропорта "Рига" будет более 80 направлений

Вместе с переходом на зимнее время, 1 ноября Международный аэропорт "Рига" вводит зимнее расписание полетов, предлагая пассажирам более 80 разных направлений, в том числе и новые маршруты.

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В аэропорту будут работать 13 авиакомпаний.

airBaltic планирует возобновить многие зимние маршруты. С 18 декабря раз в неделю будет открыт прямой рейс в город Китилла на севере Финляндии. Также с 18 ноября будут возобновлены еженедельные рейсы в Женеву, Зальцбург и Верону.

Больше всего новых и обновленных маршрутов в этом сезоне предложит ирландский дискаунтер Ryanair, который начнет полеты в 17 пунктов назначения. Четыре маршрута - новинка для пассажиров рижского аэропорта: три раза в неделю будут проводиться полеты в Орхус (Дания), два полета - в Краков (Польша), Мемминген (Германия) и Палермо (Италия). Первые полеты в Орхус и Краковов были совершены 28 октября, первый рейс в Мемминген - 29 октября, в свою очередь, в Палермо - 30 октября. После почти десятилетнего перерыва на маршрутной карте аэропорта "Рига" снова появится Бристоль.

В свою очередь, авиакомпания Norwegian с 20 декабря дважды в неделю будет летать в Тронхейм. Полеты в третий по величине город продолжит и airBaltic.