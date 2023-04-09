В Золитуде построят интернат и дневной центр для лиц с психическими расстройствами

Рижское самоуправление заключило договор с ассоциацией поставщиков CMB&NEWCOM на разработку проекта и строительства интерната для лиц с психическими расстройствами. Новостройка будет расположена по адресу - улица Приедайнес, 11 (микрорайон Золитуде). Проект будет завершен к 2024 году.

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В рамках контракта будет разработан проект строительства в Золитуде двух зданий: многоквартирного дома для лиц с психическими расстройствами и здания центра дневного пребывания.

Одним из наиболее важных аспектов проекта групповых квартир является предоставление клиентам ощущения дома и личного пространства, а также создание безопасной среды для общения.

В отличие от существующих групповых квартир, в новом проекте предусмотрена планировка семейного типа, где клиенты будут жить в среде, максимально приближенной к семейной.

Также будут соблюдены принципы самоопределения клиента и адаптирован режим дня к индивидуальным потребностям каждого клиента.

Групповые квартиры планируется строить на основе основных принципов универсального дизайна — создание среды, которую все получатели услуги групповой квартиры смогут использовать максимально независимо. А центр дневного пребывания будет направлен на развитие простой занятости клиентов. навыки.

Оба здания будут специально приспособлены для взрослых с ограниченными умственными возможностями, учитывая, что большинство потенциальных получателей групповых квартир и услуг центра дневного обслуживания передвигаются с помощью технических средств или инвалидных колясок, и по состоянию здоровья не могут самостоятельно готовить и заботиться о себе, страдают от социальной изоляции и стереотипов. Расположение и планировка зданий также позволит обеспечить необходимый надзор за клиентами.

Общие приемлемые расходы проекта составляют 4 640 000 евро. Финансирование Европейского фонда регионального развития - 480 886 евро, финансирование из госбюджета - 810 147 евро, субсидия из госубюджета самоуправлениям - 16 972 евро, софинансирование Рижского самоуправления - 3 331 995 евро.