В Золитуде в подъезде жилого дома обвалился потолок

В панельном доме в рижском микрорайоне Золитуде на лестничную клетку упал отвалившийся от потолка кусок бетона. Никто не пострадал, бригада Rīgas namu pārvaldnieks оперативно заделала дыру. Представитель RNP Кристс Лейшкалнс в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 объяснил: предприятие старается заранее выявить проблемы в домах, которыми управляет, но не всегда это возможно.

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"Утром, когда собирались на работу, вышли на лестничную клетку и увидели между вторым и первым этажом, что часть потолка обвалилась — там дыра, а большой и тяжелый бетонный блок он лежал на полу, и все было в побелке. Он буквально недавно упал, потому что за час до этого выходил мой муж и такого еще не было. Это как раз над лестницей, где проходят люди, спускаясь на первый этаж", — рассказала живущая в этом доме Светлана. Ее слова цитирует портал Rus.Lsm.lv. По словам женщины, соседка из другого подъезда рассказала, что недавно у них было то же самое.

Представитель RNP Кристс Лейшкалнс объяснил, что отвалившийся кусок не относился к несущей конструкции. Он признал, что состояние домов советской постройки "не самое лучшее" и что на пользу им пошла бы комплексная реновация, однако добавил, что это единичный, а не типичный случай.

"Подобные случаи происходят нечасто, потому что дома обследуют — если идентифицируется такая проблема, она устраняется уже до инцидента. Но не всегда это можно обнаружить до происшествия. И не всегда можно сделать успеть до того, как это произошло", — рассказал он.

RNP рекомендует своим клиентам реновировать дома, пользуясь доступными программами с софинансированием. "Но люди на них смотрят более осторожно, чем обычно, потому что издержки на отопление, на коммунальные расходы влияют на их готовность принимать решения о долгосрочных долговых обязательствах", — посетовал он.