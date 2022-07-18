Вайра Вике-Фрейберга: Путин — это не Петр Первый

"Русский царь Петр I не только стремился завоевать как можно больше территорий и власти — он еще и хотел, чтобы его страна становилась прогрессивной. А президент Российской Федерации Владимир Путин, который считает себя царем без короны, осуществляет прямо противоположную политику — изолирует Россию от всего мира и делает ее страной, выгнанной из международного сообщества". Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга высказалась об имперских намерениях Путина.

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"Брутальная агрессия Путина против Украины объясняется стремлениями президента РФ осуществить свои империалистические фантазии — отметить 350-й день рождения Петра первого, вернув царские территориальные завоевания. Но царь Петр Великий известен не только благодаря завоеваниям — он вводил реформы модернизации и построил Петербург — "окно в Европу" на берегу Балтийского моря", – пишет экс-президент.

"Действительно, вторжение российской армии в Украину, что является явным нарушением международного права, прямо перекликается с тем, что сделал с этой страной Петр Великий во время войны со шведским королем Карлом XII", – признает Фрейберга.

"Эта война разрушает Украину, вызывает мировой энергетический и продовольственный кризис, дестабилизирует страны по всему миру — Путин привел планету к историческому поворотному пункту. Ревизионизм в стиле российского президента с упором на исправление давно совершенных "ошибок" представляет явную угрозу для каждой страны", – подчеркивает Фрейберга.

По ее словам, Путин и его приспешники не представляют прогрессивный мир. Вместо того, чтобы сделать Россию свободной и демократической страной (этот процесс успешно завершили многие другие после-имперские страны) Путин направляет свою энергию на реваншистские нападения с целью возвратить потерянную империю. В такой системе растет уровень бедности и даже голода.

"Путинское подавление свободы мысли и слова в России — пугающее возрождение тоталитарных методов, характерных для Советского Союза. Долгосрочная стратегия СССР была аналогична идеям Путина — занять как можно большую территорию, прикрывающую центральное ядро ​​России. Поэтому тревожно слышать, например, от члена российской Думы предложение признать недействительным признание Советским Союзом независимости Литвы в 1991 году. Во время войны в Украине к таким угрозам нельзя относиться легкомысленно", – заключает Фрейберга.