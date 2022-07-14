Вайра Вике-Фрейберга: все жители должны тренировать навыки быстрого реагирования
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Война России в Украине доказывает, что все жители должны тренировать навыки быстрого реагирования в случае кризиса – проводить оборонные тренировки и готовиться к военному кризису. Так бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга прокомментировала идею создания службы государственной обороны во время интервью каналу TV 24.

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По ее мнению, Латвии стоит перенять опыт Швейцарии, где все мужчины в возрасте до 65 лет должны пройти двухнедельную военную подготовку — и освоить не только навыки стрельбы, но и то, как реагировать в военных и в гражданских кризисных ситуациях — например, если в городе начались перебои с водоснабжением.

Обучение гражданской обороне в Латвии должно начаться немедленно, как для мужчин, так и для женщин, считает Вике-Фрейберга.

"Это важнее, чем курс военной подготовки. Но, конечно, учитывая, что наша армия добровольцев не так велика, нужно думать о всеобщем военном положении, чтобы иметь возможность отразить нападение", — сказала экс-президент.

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