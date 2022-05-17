Вакансии в правительстве: неофициально называются кандидаты на должности глав МВД и Минэкономики

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") призывает коалиционные Национальное объединение и Attīstībai/Par! с выдвижением кандидатов на посты главы Министерства внутренних дел и Министерства экономики. Но, похоже, что утверждение новых министров в Сейме может состояться только на следующей неделе — продолжаются политические переговоры.

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В понедельник, 16 мая, премьер-министр Кришьянис Кариньш "уравновесил" стороны в конфликте коалиционных Национального объединения и Attīstībai/Par!. Глава МВД Мария Голубева (АР!) ушла в отставку сама, взяв на себя политическую ответственность за события 9 и 10 мая. А отставку министра экономики Яниса Витенбергса (Нацобъединение) потребовал сам Кариньш, наказав Нацблок за "попытку политического шантажа". То есть, за то, что националы выдвинули ультиматум — в случае, если Голубева не покинет пост главы МВД, они выйдут из правительства.

При этом решено, что оба министерства остаются в ведении двух конфликтующих политических сил — им лишь нужно назвать новых министров. Но если Голубева уже покинула пост, то Витенбергсу вчера были даны два дня на размышление. При этом, если Витенбергс не уйдет сам, то Кариньш вправе своим решением отправить его в отставку.

МВД: Par! может отдать пост Latvijas Attīstībai

Политическое объединение Attīstībai/Par! уже заявило, что процесс отбора кандидата в министры внутренних дел — на место Марии Голубевой — займет несколько дней.

Неофициально в кулуарах говорят о том, что пост главы МВД может перейти от партии Par! к партии Latvijas attīstībai. Прежний министр Мария Голубева представляла Par!. История взаимоотношений внутри объединения — весьма не простая: последний острый конфликт произошел между министром охраны окружающей среды и регионального развития Артурсом Томом Плешсом (Latvijas Attīstībai) и мэром Риги Мартиньшем Стакисом на момент его членства в Par!: глава VARAM отказался согласовать территориальную планировку столицы. По итогам конфликта Мартиньш Стакис вышел из партии Par!. А объединение Attīstībai/Par! заверяло в своей стабильности, что имеет большее значение с точки зрения совместного старта партий на выборах в 14-й Сейм, которые пройдут уже в октябре этого.

Заместитель председателя фракции Attīstībai/Par! в Сейме Вита Анда Терауда, представляющая Par!, заявила LETA, что Par! обсудит, какого кандидата может предложить, но и Latvijas Attīstībai не придет на совместные переговоры "с пустыми руками".

Если Par! удастся сохранить надзор за МВД, то министром может стать депутат Сейма Мартиньш Штейнс — эту кандидатуру уже называют неофициально. Штейнс уже является парламентским секретарем МВД.

По информации программы "Панорама" Латвийского телевидения, внутри АР! обсуждаются и кандидатуры депутата Сейма Инесе Войки, которой, однако, нужно еще получить допуск к классифицированной информации, необходимый для работы министром внутренних дел. А телеканал TV3 сообщил, что один из кандидатов на пост главы МВД — парламентский секретарь Министерства обороны Байба Блодниеце. Минобороны возглавляет представитель Latvijas Attīstībai Артис Пабрикс.

Минэкономики: Витенбергс еще не ушел

Янис Витенбергс все еще возглавляет Министерство экономики, и успел заявить, что не собирается покидать пост по своей воле. В то же время министр уверяет, что "у Национального объединения длинная скамейка запасных", и преемник найдется.

Министр здравоохранения, сопредседатель Attīstībai/Par! Даниэль Павлютс уже назвал Витенбергса "слабым министром". Премьер Кришьянис Кариньш заявил, что Витенбергс не слабый министр, а просто последний, кто занял пост в правительстве от Нацобъединения — поэтому уволить было решено именно его.

В защиту Витенбергса выступил ряд предпринимательских организаций, заявивших, что менее чем за два года министру пришлось столкнуться как минимум с тремя беспрецедентными кризисами: последствиями пандемии Covid-19 для латвийской экономики, резким ростом цен на энергоносители и последствиями российского вторжения в Украину. Бизнесмены подчеркнули, что Витенбергс отставил их интересы, оценивают сотрудничество как хорошее.

Однако неофициально в качестве преемника Витенбергса уже называется парламентский секретарь Министерства экономики — депутат Сейма от Национального объединения Илзе Индриксоне. Возможность ее выдвижения допустил в Spried ar Delfi член правления Нацобъединения Янис Иесалниекс, сама Индриксоне сдержанно комментирует такую возможность.

Национальное объединение намерено еще раз обсудить с премьер-министром Кришьянис Кариньшем требование отставки Яниса Витенбергса, заявила вечером во вторник Латвийскому телевидению председатель Сейма Инара Мурниеце (Нацобъединение).

"Если премьер призовет Витенбергса уйти в отставку, это будет исполнено, однако Национальное объединение призывает премьера еще раз обдумать требование этой отставки", — сказала Мурниеце.

На утро среды, 18 мая, назначена и пресс-конференция самого Витенбергса и лидера Нацобъединения Райвиса Дзинтарса.