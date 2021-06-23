Вакцина Moderna против Covid-19 меняет название на Spikevax

Для вакцины Moderna, разработанной против Covid-19, утверждено новое название – Spikevax, сообщило порталу DELFI Государственное агентство лекарств.

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Смена названия вакцины — инициатива производителя. Предприятие подало заявление на смену названия в Европейское агентство лекарственных средств, его оценили и приняли утвердительное решение.

Важно отметить, что изменилось только название вакцины, а не ее состав. Раньше названием вакцины Moderna против Covid-19 было COVID-19 Vaccine Moderna дисперсия для инъекций.

Актуальная информация обо всех лекарствах, зарегистрированных в Латвии, в том числе инструкция по применению вакцины и описание лекарств на латышском доступны всем в Регистре лекарственных средств. Государственное агентство лекарств обращает внимание, что для вакцины Moderna с новым названием Spikevax инструкция по применению на латышском языке в Регистре лекарственных средств будет обновлена в ближайшее время. Инструкция по применению с новым названием на данный момент доступна на английском языке.

Как сообщалось ранее, процесс вакцинации от Covid-19 завершили полмиллиона латвийцев, что составляет около 26,5% населения страны.