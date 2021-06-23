Вакцина Moderna против Covid-19 меняет название на Spikevax
Foto: LETA

Для вакцины Moderna, разработанной против Covid-19, утверждено новое название – Spikevax, сообщило порталу DELFI Государственное агентство лекарств.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Смена названия вакцины — инициатива производителя. Предприятие подало заявление на смену названия в Европейское агентство лекарственных средств, его оценили и приняли утвердительное решение.

Важно отметить, что изменилось только название вакцины, а не ее состав. Раньше названием вакцины Moderna против Covid-19 было COVID-19 Vaccine Moderna дисперсия для инъекций.

Актуальная информация обо всех лекарствах, зарегистрированных в Латвии, в том числе инструкция по применению вакцины и описание лекарств на латышском доступны всем в Регистре лекарственных средств. Государственное агентство лекарств обращает внимание, что для вакцины Moderna с новым названием Spikevax инструкция по применению на латышском языке в Регистре лекарственных средств будет обновлена в ближайшее время. Инструкция по применению с новым названием на данный момент доступна на английском языке.

Как сообщалось ранее, процесс вакцинации от Covid-19 завершили полмиллиона латвийцев, что составляет около 26,5% населения страны.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

www.DELFI.lv

Sharing Options

21

Source

www.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро