Вакцина от Covid-19: что это, когда ждать в Латвии и как быть с антипрививочниками?

Вакцины от Covid-19 еще нет, но антипрививочники уже есть. Что делать? Откуда пошел миф о том, что Билл Гейтс через прививку от коронавируса чипирует всех людей, как собак, и сможет всеми управлять? Почему в Латвии так много людей, отрицающих опасность коронавируса? Ведущие специалисты по инфекционным болезням и общественному здоровью обсудили эти темы в рамках фестиваля общения Lampa.

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Скептически настроенных даже к обязательной вакцинации людей было немало и до пандемии. Об этом наглядно свидетельствовали вспышки таких забытых на долгое время инфекционных болезней, как корь и коклюш. А также популярность сайта Vakcīnrealitāte Latvijā (позиционирует себя, как "первый в Латвии, разносторонний и честный ресурс о прививках") — у его фейсбук-версии почти четыре тысячи подписчиков, среди которых есть и медики.

Опросы показывают, что радикальных отрицателей в любом обществе — около 2%, но поскольку свое недовольство они высказывают громко, активно и на доступном языке, за ними всегда идет полк сомневающихся. Нередко те же радикалисты за хорошие деньги продают сторонникам "чистой и беспрививочной жизни" разные продукты, которые, по их утверждению, могут стать "безопасной альтернативой прививкам".

Сегодня на кону новый вызов. Экономика всех стран мира скована многочисленными ограничениями. Надежду на окончание пандемии связывают с прививкой от Covid-19. Созданные учеными разных стран вакцины еще не прошли все стадии исследования, а новое лекарство уже опутано сетью самых жутких подозрений, вплоть до того, что коронавируса нет, а под видом прививки людям введут микрочипы, чтобы Билл Гейтс и другие тайные правители мира взяли земной шар под контроль.

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Когда ждать вакцины от Covid-19?

Традиционный путь любой вакцины — создание формулы, испытания на животных и три фазы клинических исследований на людях: сперва на десятках, потом - на сотнях, а затем и на десятках тысяч. Лишь после успеха на всех стадиях вакцина утверждается и запускается в производство. Обычно такой процесс занимает годы. Но с вакциной от Covid все выглядит по-другому. Например, Россия уже сообщила, что первой зарегистирировала препарат — вот-вот начнут его массовое применение. Получается, какие-то стадии урезаны из-за обстоятельств пандемии?

Врач-инфектолог Уга Думпис считает, что по вакцинам, которые на слуху (в том числе китайским и российским), все идет по классическому протоколу — ничего подозрительного. Но есть несколько отличий ситуации.

Вакцину от Covid начали производить , не дожидаясь окончания всех исследований. Если в октябре третья стадия (на 20-30 тысячах человек) исследования покажет, что вакцина надежна — препарат уже будет в наличии, а многие государства уже заказали его впрок. Обычно фармацевтический бизнес так не делает — это как бы авансовое вложение, риск.

, не дожидаясь окончания всех исследований. Если в октябре третья стадия (на 20-30 тысячах человек) исследования покажет, что вакцина надежна — препарат уже будет в наличии, а многие государства уже заказали его впрок. Обычно фармацевтический бизнес так не делает — это как бы авансовое вложение, риск. Наблюдается феноменальное разнообразие видов вакцин, в том числе радикально новые — мессенджер-RNS (перенос фрагмента РНК, генетического кода вируса) и аденовирусная (из аденовируса делают "вектор", не способный к размножению, который доставляет в клетку нужный генетический материал). Ставки на последнюю делают в Оксфорде и России.

видов вакцин, в том числе радикально новые — мессенджер-RNS (перенос фрагмента РНК, генетического кода вируса) и аденовирусная (из аденовируса делают "вектор", не способный к размножению, который доставляет в клетку нужный генетический материал). Ставки на последнюю делают в Оксфорде и России. Российскую вакцину почему-то зарегистрировали, не дожидаясь окончания третьей фазы. "У меня нет сомнений в способностях России создать хорошую вакцину — там есть опыт, специалисты и возможности. Другое дело, что после второй фазы у них не было права утверждать, что вакцина надежна и эффективна. Сейчас они сделали публикацию в престижном журнале "Ланцет", для научного мира это возможность комментировать. Но пока не закончится третья фаза, ничего сказать про вакцину не могу. Их сообщение не имеет отношения к науке — это PR".

Того же мнения придерживается педиатр, преподаватель РСУ Дана Исарова: "Эта третья стадия может быть как успешной, так и провалиться. Увы, сегодня производство вакцин превратилось в политическое соревнование, кто быстрей — была гонка вооружений, стала гонка вакцинаций".

Дискуссию "Вакцины от Covid-19 еще нет, но антипрививочники уже есть. Что делать?" на латышском языке можно посмотреть с 8.04.00.

При чем здесь Билл Гейтс и чипы?

Педиатр Дана Исарова исследовала источники мифа о том, что под видом вакцинации Билл Гейтс хочет всех чипировать, превратить в полукиборгов, которыми он же будет управлять. Например, так: свяжет с микрочипами наши банковские счета, а если мы не будем слушаться власть, то с наших счетов спишут деньги…

При чем здесь Билл Гейтс? Бизнесмен и вправду высказывал идею о создании дигитальной идентичности, чтобы все прививки и другие важные медицинские манипуляции с человеком заносились в ео дигитальную медкарту, к которой может подключиться медик и получить информацию о своем пациенте. Ведь люди сами зачастую не знают, какие прививки у них есть. А где-то в Африке или Латинской Америке есть миллионы людей, у которых даже бумажных медицинских карточек нет в наличии.

Бизнесмен и вправду высказывал идею о создании дигитальной идентичности, чтобы все прививки и другие важные медицинские манипуляции с человеком заносились в ео дигитальную медкарту, к которой может подключиться медик и получить информацию о своем пациенте. Ведь люди сами зачастую не знают, какие прививки у них есть. А где-то в Африке или Латинской Америке есть миллионы людей, у которых даже бумажных медицинских карточек нет в наличии. Как чип может содержаться в жидкой вакцине? Было исследование, посвещенное так называемой "дигитальной вакцине". Идея: чтобы вместе с прививкой в человека запускались наночастицы с информацией, какая вакцина введена, а потом ее можно было считать через какое-то устройство.

Было исследование, посвещенное так называемой "дигитальной вакцине". Идея: чтобы вместе с прививкой в человека запускались наночастицы с информацией, какая вакцина введена, а потом ее можно было считать через какое-то устройство. При чем здесь собаки? Притом что собак и котов сейчас чипируют. "Но почему-то людям не приходит в голову развить мысль, что через эти чипы мы все же никак не контролируем поведение наших домашних животных. К тому же, если бы Билл Гейтс хотел всех контролировать, для этого у него давно есть более простой и дешевый путь — наши телефоны, которые всегда с собой".

Притом что собак и котов сейчас чипируют. "Но почему-то людям не приходит в голову развить мысль, что через эти чипы мы все же никак не контролируем поведение наших домашних животных. К тому же, если бы Билл Гейтс хотел всех контролировать, для этого у него давно есть более простой и дешевый путь — наши телефоны, которые всегда с собой". Почему сейчас? Из-за пандемии люди оказались зажатыми всевозможными ограничениями. Это может вызывать ощущение, что правительство пытается всех контролировать и регулировать, а вакцина кажется еще одним средством тотального контроля.

При этом педиатр не считает правильным механическое закрытие сайтов антипрививочников и их страниц в соцсетях: "Для них это станет лишь дополнительным сигналом того, что они правы. Просто нам, как специалистам, надо больше выдавать проверенной и обоснованной информации на эту тему. И распространять ее в тех же каналах, на простом и понятном языке. Также не помешали бы санкции против тех, кто распространяет заведомо лживую информацию".

Чем опасны демонстрации анти-Covid?

В Европе и Америке все чаще на улицы выходят на многотысячные демонстрации за отмену ограничений, к ним присоединяются антипрививочники, античиперы и другие радикалы. Что это значит?

Инфекционист Уга Думпис считает ситуацию очень серьезной: "К примеру, в США около 50% жителей верит хоть одной из теорий заговора. Я все чаще встречаю людей, которые сомневаются в существовании Covid в Латвии. У нас ведь не было тотального локдауна и смертей. Пока мы не видим проявления недовольства в такой активной форме, как в Берлине или Лондоне, где проходят многотысячные демонстрации против чипирования и прочего.

В смутные времена мифы получают благодатную почву для распространения. Понятно, что у вакцины от Covid будет намного больше противников, чем у прививки от дифтерии… Нас ждет интересное и сложное время. Трудно предположить, как люди воспримут появление вакцины, например, к январю, если наша ситуация с Covid будет по-прежнему не особо ужасной. Мне все эти рассказы по том, что Covid выдуман, а вакцины с чипами, совсем не кажется смешными. Ведь, увы, в Латвии они совсем не редкость".

Кто первый получит вакцину?

Понятно, что поначалу вакцина не будет доступна всем желающим. Кто должен получить дефицитный препарат первым?

Доцент РСУ, специалист по медицинской этике Иварс Ниедра: "Тут принципы те же, как в отношении любого медицинского ресурса, который в ограниченном количестве. Во вторую мировую первый пенициллин шел на фронт. Тут ясно, что первыми вакцину должны получить группы риска, которую предстоит определить: врачи, пенсионеры, возможно, продавцы в магазинах…"

В команду фестиваля входят Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесиского края, агентство по управлению коммуникацией Deep White и рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонды открытого общества, Европейский культурный фонд, фонд Конрада Аденауэра, кинотеатр Splendid Palace, а также компании Latvijas Finieris, Enefit, DPD Latvija и Latvijas Valsts meži. Прямой эфир фестиваля обеспечивали LMT Straume и Telia Latvija.