Ilze Viņķele
Foto: LETA

Вакцина от Covid-19 фармацевтической компании Moderna, как ожидается, будет доступна в Латвии с 11 января, сообщила после заседания партнеров по коалиции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Европейское агентство лекарственных средств планирует принять решение по заявке на использование вакцины Moderna сегодня, 4 января.

"На этой неделе ожидаются очень хорошие новости из Европейского агентства лекарственных средств, возможно, даже сегодня вечером будет зарегистрирована вакцина Moderna, которая в Латвии будет доступна с 11 января", — сказала министр.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. На минувшей неделе прививки получили 2243 человека.

Сегодня получена вторая партия вакцин Comirnaty — 13 650 доз.

В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины Comirnaty, что позволит привить 48 750 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Илзе Винькеле Латвия
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