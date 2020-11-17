Вакцина от Covid-19 поступит в Латвию в январе, первыми прививку получат медики
Foto: DELFI

Производитель вакцины от Covid-19 AstraZeneca, с которым Латвия заключила договор о поставке этого препарата, сообщил, что первую партию страна получит в январе, а не в декабре, как изначально оговаривалось. Об этом журналистам рассказала глава Минздрава Илзе Винькеле.

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Как отмечает LETA, Винькеле не смогла назвать конкретную дату получения вакцин, так как со стороны производителя "пока что еще достаточно много неясностей".

Согласно планам правительства, бесплатную вакцину от Covid-19 по итогам договора с AstraZeneca получат порядка 800 000 латвийцев. Курс состоит из двух доз вакцины.

Вакцинация будет проходить постепенно, первыми прививку получат медработники, затем — клиенты и работники центров соцухода. После этого вакцинируют жителей старше 65 лет, людей с хроническими болезнями, работников оперативных служб и образовательных заведений. Данный подход основывается на рекомендациях Еврокомиссии и опыт других стран в борьбе с Covid-19.

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Коронавирус Вакцинация Илзе Винькеле Латвия
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