Вакцина от вируса папилломы человека будет бесплатной и для мальчиков
Foto: Shutterstock

Министерство здравоохранение начал работу над поправками к закону о вакцинации, чтобы вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) была доступна и для мальчиков. Об этом на заседании Комиссии Сейма по социальным и рабочим делам сообщила директор Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, финансирование на вакцинацию мальчиков от ВПЧ было только в прошлом году, а в этом деньги в бюджете предусмотрены не были. Однако, сознавая важность проблемы, Минздрав нашел средства, и в результате вакцинация мальчиков 12–14 лет продолжится и в этом году. На последующие годы деньги еще придется искать.

Фелдмане добавила, что в Латвии ситуация лучше, чем в Литве и в Эстонии: в одной из стран вакцинируют только мальчиков 11 лет, а в другой — только девочек. В Латвии эта вакцинация доступна в том числе для тех мальчиков до 18 лет, кто в 14 лет по каким-то причинам прививку не сделал, а сейчас решил сделать. В других странах в этом случае вакцинация платная.

Министерство собирается изменить закон, чтобы вакцинация от ВПЧ для мальчиков была такой же доступной, как для девочек.

ВПЧ может вызывать различные онкологические заболевания, в том числе рак шейки матки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь