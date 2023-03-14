Вакцина от вируса папилломы человека будет бесплатной и для мальчиков

Министерство здравоохранение начал работу над поправками к закону о вакцинации, чтобы вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) была доступна и для мальчиков. Об этом на заседании Комиссии Сейма по социальным и рабочим делам сообщила директор Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

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По ее словам, финансирование на вакцинацию мальчиков от ВПЧ было только в прошлом году, а в этом деньги в бюджете предусмотрены не были. Однако, сознавая важность проблемы, Минздрав нашел средства, и в результате вакцинация мальчиков 12–14 лет продолжится и в этом году. На последующие годы деньги еще придется искать.

Фелдмане добавила, что в Латвии ситуация лучше, чем в Литве и в Эстонии: в одной из стран вакцинируют только мальчиков 11 лет, а в другой — только девочек. В Латвии эта вакцинация доступна в том числе для тех мальчиков до 18 лет, кто в 14 лет по каким-то причинам прививку не сделал, а сейчас решил сделать. В других странах в этом случае вакцинация платная.

Министерство собирается изменить закон, чтобы вакцинация от ВПЧ для мальчиков была такой же доступной, как для девочек.

ВПЧ может вызывать различные онкологические заболевания, в том числе рак шейки матки.