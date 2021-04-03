Вакцинация буксует: в пятницу прививки от Covid-19 получили всего 483 человека
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В пятницу темп вакцинации от Covid-19 в Латвии значительно замедлился — прививки получили всего 482 человека, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Все эти люди получили первую дозу вакцины.

В будние дни на этой неделе в среднем прививалось по 4000 человек в день. Минздрав надеется на центры массовой вакцинации, которые начнут свою работу сегодня.

В пятницу прививки делались в 22 учреждениях — в основном в практиках семейных врачей, а также в Veselibas centru apvienibа, Рижской 1-й больнице, Юрмальской больнице и Сигулдской больнице.

Вчера в основном использовались вакцины AstraZeneca и Moderna. Прививки получили люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, медицинский персонал и работники центров социального ухода.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 118 979 человек, обе дозы — 24 821 человек.

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