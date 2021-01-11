Вакцинация цвета хаки, лобби на кончике иглы, госпитализированный депутат. Главное о Covid-19 на 11 января

В Латвии создадут надзорный совет по вакцинации, а Минздрав хочет привлечь к реализации плана вакцинации от Covid-19 армию. Премьер-министр Латвии подозревает лоббирование в процессе выбора вакцин. Индустрия красоты на грани вымирания — у 80% получивших поддержку работников полученная от государства сумма не превышает 300 евро. Экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш выписан из больницы после госпитализации с воспалением легких. Портал DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 11 января.

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Цифры. В воскресенье, 10 января, в Латвии выявлен 331 новый случай Covid-19, скончались 15 человек. За последние сутки в Латвии сделано 4179 тестов на Covid-19. Доля позитивных тестов составила 7,9%. Всего в латвийских больницах находятся 1200 пациентов с Covid-19. У 1127 человек болезнь протекает в среднетяжелой форме.

За минувшие сутки в Литве подтверждены 775 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 32 человека. В Эстонии в воскресенье проанализированы 3497 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 290 первичных тестов (8,3%), скончались четверо заразившихся.

Как менялись представления о коронавирусе за год пандемии. 11 января 2020 года к борьбе с таинственной инфекцией, вызвавшей вспышку неизвестной болезни в Ухане, наконец смогло подключиться мировое научное сообщество. В отрытой международной базе данных GenBank был опубликован геном нового коронавируса 2019-nCoV, который позже получит официальное название Sars-CoV-2. В тот же день сразу в нескольких странах мира началась работа по созданию вакцины от Covid-19.

Русская служба Би-би-си вспоминает, как менялись наши представления о вирусе за прошедший год и какие уже опровергнутые наукой гипотезы по-прежнему остаются широко распространенными заблуждениями.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не понимает, почему при выборе вакцин от Covid-19 их количество не было распределено пропорционально по числу производителей. По его мнению, будет непростительно, если окажется, что в процессе выбора вакцин имело место лоббирование.

План Минздрава: бюро по управлению вакцинацией, эксперты из других стран и помощь армии. Вакцинация от Covid-19 — проект национального масштаба и значения, поэтому новый глава Минздрава Даниэль Павлютс предложил партнерам по коалиции создать надзорный совет по вакцинации под руководством премьер-министра Кариньша.

Коронавирсуом переболел политик партии "Согласие", бывший мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. 11 января он сообщил в своем профиле на Facebook, что его выписали из больницы, куда его 7 января госпитализировали с пневмонией и 30% поражением легких.

Красота требует не жертв, а помощи. Треть работников латвийской сферы услуг красоты, которые подали заявку на получение государственной поддержки, получили отказ. У 80% получивших поддержку работников полученная от государства сумма не превышает 300 евро. А многие работники вообще не подавали заявку на получение поддержки от государства, потому что не верят, что VID выплатит им хоть какие-то деньги.

Вакцинироваться — и на "линию фронта". Рижский университет имени Страдиня готовится к вакцинации студентов-медиков против Covid-19. Вуз уже открыл пункт вакцинации студентов, которые после прививки будут защищены и смогут помогать в преодолении пандемии Covid-19.

Хроники комендантского часа. Как следует из полицейской сводки, минувшие выходные выдались жаркими для стражей порядка, которым повсеместно приходилось ловить нарушителей режима чрезвычайной ситуации. Под Алуксне полиция устроила погоню за пьяным водителем, в Броцены задержали злостного хулигана, не подчинявшегося правоохранительным органам, а в Кулдиге пришлось разнимать сцепившихся пьяных гостей, приехавших на запрещенную вечеринку

История дня. Можно ли определить воспаление легких по телефону? Опыт заболевших коронавирусом социальных работников заставляет задуматься, уделяется ли достаточно внимания тем, кто лечится от Covid-19 на дому. Семейные врачи перегружены, "неотложка" работает на пределе возможностей. Как получить доступную помощь, сдать анализы и поговорить со специалистом.

Эту песню не задушишь, не убьешь. Но есть и хорошие новости! Несмотря на пандемию коронавируса, в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды) все-таки состоится "Евровидение".О судьбе музыкального конкурса рассказал его комментатор, британский актер и комик Грэм Нортон.