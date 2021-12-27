Вакцинация детей 5-11 лет от Covid-19 идет вяло; больше всего прививок сделано в Риге

Вакцинация самых маленьких детей от Covid-19 (в возрасте от 5 до 11 лет) идет медленно — первую прививку получили 1223 ребенка, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (Nacionālais veselības dienests, NVD).

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Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в начале 2021 года в Латвии насчитывалось 141 779 детей в возрасте от пяти до 11 лет. Это значит, что только 0,86% из них получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Как пишет Diena, медики рады сознательности родителей и смелости самих детей, которые не боятся уколов.

Проблемы доставляет то, что в один день нужно собрать 10 детей, потому что столько доз вакцины содержится в одном флаконе. Больше всего прививок детям сделано в Риге, а лидером является Детская клиническая университетская больница.

Как рассказала представитель медучреждения Хетия Кончус, до Рождества от Covid-19 в больнице были привиты 244 ребенка в возрасте 5-11 лет.

"Интерес к вакцинации есть — уже в первый день было привито 50 детей, а записано на прививки 95 детей. Но в целом о тенденциях охвата вакцинацией еще рано судить", — отметила она.

Вакцинация детей от 5 до 11 лет стартовала в Латвии 16 декабря. Специалисты указали, что прививка от Covid-19 особенно рекомендована детям с различными хроническими заболеваниями.

В целом в Латвии хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получили 69,49% жителей, а 66,58% латвийцев завершили курс вакцинации, 18,07% из них уже сделали бустерную прививку.

Во время рождественских выходных вакцинация проходила вяло, но, возможно, что большинство вакцинированных еще не введены в базу данных. Согласно данным NVD, на выходных от коронавируса привились 669 человек.