Вакцинация от Covid-19 будет добровольной, но отказавшиеся могут столкнуться с ограничениями

В Латвии прививка от Covid-19 на национальном уровне, скорее всего, не будет обязательным требованием, но могут быть отдельные ситуации, при которых она может оказаться обязательной, сообщили в интервью rus.LSM.lv эксперты в сфере здравоохранения.

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Сейчас во всем мире идут разговоры о том, насколько обязательными будут прививки от Covid-19. Авиакомпания Quantas заявила, что в будущем будет брать на борт только привитых пассажиров, а в Великобритании должностные лица грозят, что непривитым жителям будет закрыт доступ к "нормальной жизни". Глава Госсовета по иммунизации Даце Завадска сказала, что на национальном уровне прививка не будет обязательной, но непривитые люди могут столкнуться с ограничениями:

"Скажем, если ты планируешь ложиться в больницу на сложную операцию, например, по пересадке сердца — было бы крайней глупостью дать непривитому человеку новое сердце, чтобы он потом умер от "ковида"."

В свою очередь, директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков отметил, что ограничения для отказывающихся прививаться — не новое явление.

"Например, с незапамятных времен существует вакцинация от желтой лихорадки: человек не может [без сертификата о вакцинации] въехать в определенные страны, и это никого не удивляет. Паломников, которые направляются в Мекку, также не удивит, что от них потребуют сертификат о прививке против менингококковой инфекции", — указал Перевощиков. Например, в Латвии работники больниц должны быть привиты от гепатита Б, так как могут сами заразиться или заразить других.

Специалисты пока не готовы судить о том, какие именно ограничения ожидают нежелающих прививаться, но считают, что такой сценарий не исключен.

Как уже сообщалось, вакцины четырех производителей — Pfizer, Janssen-Cilag (J&J), Moderna и AstraZeneca сейчас проходят процедуру регистрации в ЕС. В Латвии первая партия вакцин одного из производителей может стать доступной уже этой зимой. Вакцинация будет бесплатной и в первую очередь будет доступна для людей в группах риска — медиков и пожилых людей.