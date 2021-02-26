Вакцинация от Covid-19: доля получивших первую дозу превысила 2% числа жителей Латвии

В четверг, 25 февраля, в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 3347 человек. Это означает, что доля жителей страны, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, превысила два процента, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Всего в четверг против коронавируса было вакцинировано 3383 человека. Данные о числе вакцинированных могут еще увеличить, поскольку не все медики в тот же день вводят данные о вакцинированных в систему E-veselība.

За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 14 426 человек, это примерно 2060 человек в день. На следующей неделе планируется прививать примерно 3000 человек в день.

В четверг прививку от Covid-19 получили 116 постояльцев центров социального ухода, 252 человека из других групп риска, 2228 человек в возрасте старше 60 лет, 96 работников центров социального ухода, 285 врачей и 184 работника сферы здравоохранения.

За прошедшие сутки 3068 человек получили вакцину AstraZeneca, 231 человек - вакцину Moderna, 48 человек - вакцину Comirnaty от производителей Pfizer-BioNTech.

Всего на данный момент в Латвии первую дозу вакцины получили 40 680 человек, обе дозы - 16 912 человек. По данным Центрального статистического управления, к 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек. Это означает, что первую дозу вакцины получили 2,15% жителей страны, обе дозы - 0,89%.