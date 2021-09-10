Вакцинация от Covid-19 дополнительной дозой может начаться на следующей неделе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вакцинация от Covid-19 дополнительной, или третьей дозой может начаться на следующей неделе, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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В настоящее время отдел не предоставляет дополнительной информации, указывая, что она ожидается в начале следующей недели.

Во вторник после долгих обсуждений правительство решило начать вакцинацию пациентов с ослабленным иммунитетом дополнительной дозой вакцины от Covid-19. Это решение соответствует рекомендации Государственного совета по иммунизации, которая соответствует позиции Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и других регулирующих органов.

Одновременно с этим решением правительства Министерству здравоохранения было поручено разработать более широкий план ревакцинации в течение двух недель.

Снижение иммунитета может быть установлено, если вакцинированные от Covid-19 заболевают серьезно или имеют проблемы со здоровьем. По словам руководителя Государственного совета по иммунизации Даце Завадски, пока что такие ситуации не возникают, поэтому нет оснований принимать решение о том, что любому привитому человеку потребуется дополнительная доза.

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LETA

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