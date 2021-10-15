Вакцинация от Covid-19: на этой неделе делали по 10 000 прививок в день

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), после решения правительства об обязательной вакцинации для некоторых работников количество вакцинаций в Латвии на этой неделе выросло до более чем 10 000 прививок в день.

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За первые четыре рабочих дня в Латвии было вакцинировано около 42 500 человек, или около 10 600 человек в день, что отстает от максимальной активности вакцинации в конце весны и начале лета, но вдвое больше, чем в "тихие" летние месяцы.

Пока что самый высокий уровень вакцинации был на неделе 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 700 человек в день. Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 700 человек.

Вчера вакцины от Covid-19 получили по крайней мере 10 288 человек, в том числе 4951 человек - первую прививку, а 5127 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 3207 человек были привиты однократной вакциной "Johnson&Johnson". Однако теперь иммунологи рекомендуют делать вторую вакцину "Pfizer" или "Moderna" после вакцинации "Johnson & Johnson".

Еще 210 человек получили дополнительную дозу вакцины от Covid-19 для повышения иммунитета.

На данный момент в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 825 000 человек, или около 44% населения страны. Из них около 749 000 человек получили вторую дозу, а еще 170 000 человек получили вакцину "Johnson & Johnson", в результате общее число завершивших процесс вакцинации достигло 919 000, или около 49% от общей численности населения страны.

На сегодняшний день в Латвии третьей дозой вакцинировано менее 2 000 человек или 0,1% населения.