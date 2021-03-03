Вакцинация от Covid-19 по серьезным медпоказаниям будет обеспечиваться в приоритетном порядке

Вакцинацию от Covid-19 пациентам, которым необходимы серьезные медицинские манипуляции, больницы будут обеспечивать в приоритетном порядке, свидетельствуют поправки к распоряжению министра здравоохранения Даниэля Павлютса, которые вступают в силу сегодня.

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Вакцинация пациентов, которым требуются серьезные медицинские манипуляции, в том числе сложные операции, будет проводится в медицинском учреждении по направлению врача.

В эту группу входят, например, онкологические пациенты до или во время химиотерапии, пациенты и доноры перед трансплантацией органов или стволовых клеток и пациенты, длительно находящиеся в стационарном медучреждении.

Эти пациенты будут проходить вакцинацию в приоритетном порядке по отношению к другим приоритетно вакцинируемым группам лиц.