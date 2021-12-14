Вакцинация против Covid-19 будет возможна и в аптеках

Для продвижения вакцинации против Covid-19 в Латвии, как и в других странах, планируется привлечь к ее проведению фармацевтов, решило правительство во вторник.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению Министерства здравоохранения, это упростит и ускорит процесс вакцинации населения против Covid-19.

Планируется, что аптеки будут привлекаться к вакцинации на добровольной основе, принимая во внимание их ресурсы — наличие соответствующих помещений и условий для оказания услуги. Фармацевты, которые будут участвовать в процессе вакцинации против Covid-19, пройдут дополнительное обучение.

В настоящее время готовность проводить вакцинацию против Covid-19 высказали примерно 100 фармацевтов. Обучение фармацевтов планируется покрывать за счет средств, ранее выделенных Минздравом на эти цели.

Услуга вакцинации в аптеках также широко доступна в других странах Европы — в Ирландии, Норвегии, Португалии и Франции, где, по данным Министерства здравоохранения, этот метод доказал свою эффективность в процессе вакцинации населения от гриппа.

По информации Минздрава, до распространения коронавируса сезонный грипп был основной причиной увеличения числа смертей и госпитализаций в зимний период. Таким образом, по утверждению министерства, европейский опыт показал, что разрешение фармацевтам вакцинировать население от гриппа увеличивает охват вакцинацией и защищает население от серьезных заболеваний и госпитализации.

В министерстве отмечают, что вакцинация — это возможность защитить себя и других от Covid-19, который во многих случаях вызывает серьезные последствия для здоровья. Вакцина защищает от болезни и необходимости больничного лечения, а также значительно снижает смертность от Covid-19.