Вакцинация против Covid-19 на выезде пройдет в семи населенных пунктах Латвии (СПИСОК)
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

2 октября выездная вакцинация против Covid-19 пройдет в семи населенных пунктах, при этом жителям будет предоставлена возможность привиться вакциной Johnson&Johnson, в случае с которой достаточно единственной инъекции, сообщили сотрудники проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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В Кандавском доме культуры вакцинация проходит с 9 до 15 часов, в Наукшенской волости Валмиерского края — с 12 до 16, в доме культуры Сеце Айзкраукльского края — с 17 до 19, в Маконькалнском доме культуры в Липушки Резекненского края — с 10 до 13, в Ливанском культурном центре — с 9 до 16, в доме культуры Нерете Айзкраукльского края — с 9 до 12 и в Яунелгавском доме культуры — с 13:30 до 15:30.

Отправляясь на выездную вакцинацию, нужно взять с собой удостоверяющий личность документ, прививочный паспорт.

Подросткам необходимо явиться в сопровождении отца, матери или другого законного представителя, который должен иметь при себе удостоверяющий личность документ и документ на ребенка.

В осенний период выездная вакцинация проводится, в основном, в населенных пунктах, где наблюдается недостаточный охват вакцинацией против Covid-19 и жителям приходится долго добираться к месту приема семейного врача или пунктам вакцинации.

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, в ее организации участвуют самоуправления и поставщики услуг вакцинации. Чаще всего в рамках выездной вакцинации предлагаются вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

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LETA

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LETA

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Pfizer/BioNTech Вакцинация
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