Вакцинация против Covid-19 в Латвии начнется 28 декабря
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Больницы каждую неделю должны будут заказывать необходимое количество доз вакцины против Covid-19, которые будут подготавливаться оптовыми торговцами в воскресенье вечером и доставляться в понедельник, первые вакцинации планируется провести 28 декабря, сообщил директор Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свен Хенкузенс.

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Он пояснил, что в воскресенье вечером оптовые торговцы будут готовить упаковки с соответствующим заказанному на следующую неделю количеством доз вакцины для каждого кабинета вакцинации.

Извлеченные из морозильной установки вакцины будут доставляться в кабинеты вакцинации с пометками о том, когда они были извлечены, чтобы был понятен срок их годности.

Хенкузенс также упомянул, что для кабинетов вакцинации было проведено несколько семинаров о заказе, хранении и других связанных с вакцинацией аспектах, а также разработано соответствующее руководство.

Он также отметил, что организация обучения от производителей вакцин была разрешена только после регистрации вакцины, поэтому обучение запланировано на 25 декабря, а его повторение — на утро 28 декабря.

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LETA

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