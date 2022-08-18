Вакцинация против коронавируса станет сезонной

С сентября в Латвии могут появиться новые вакцины против Covid-19, модифицированные под "омикрон". Вопрос о введении обязательной вакцинации для определенных профессий или более широкой общественности в настоящее время не рассматривается, пишет Diena.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Власти пока не планируют возвращать требование о предъявлении сертификата для въезда в Латвию и получения услуг, например, для входа в магазин или посещения мероприятий.

Министерство здравоохранения отмечает, что в настоящее время невозможно предсказать сценарий распространения вируса и судить, насколько эффективна защита после предыдущей вакцинации. Если появится новый, более тяжелый подвид вируса, возможно, придется временно восстановить некоторые меры безопасности, применявшиеся до сих пор. Однако школы осенью будут работать в очном режиме.

Пресс-секретарь Минздрава Оскар Шнейдерс отметил, что сейчас пройти вакцинацию приглашаются люди, которые не делали первые прививки и еще не получили первую бустерную вакцину. Более широкая агитация общества к вакцинации начнется в сентябре. На вопрос, будут ли работать крупные прививочные центры, Шнейдерс ответил, что к проведению вакцинации будут привлечены семейные врачи, а при необходимости — и другие медицинские учреждения, например, будет осуществляться выездная вакцинация.

Председатель Государственного совета по иммунизации профессор Даце Завадска, в свою очередь, в начале августа заявила, что уже не имеет смысла подсчитывать, сколько раз и какие дозы вакцин были получены ранее и сколько раз человек переболел: этой осенью необходимо привиться новой дозой вакцины.

"В осенний сезон при вакцинации против Covid-19 должен применяться принцип сезонной бустерной вакцины. Так же, как это уже много лет происходит с вакциной против гриппа: каждый сезон мы получаем одну дозу вакцины, адаптированной к вирусу", — пояснила она.

Государственный совет по иммунизации рекомендует делать прививку от Covid-19 и сезонного гриппа одновременно.